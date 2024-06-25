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Відмова студентів-чоловіків від проходження базової загальновійськової підготовки - підстава для відрахування, - постанова Кабміну

Відмова студентів-чоловіків від проходження загальновійськової підготовки — підстава для відрахування

25 чер 2024, 15:48
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Студенти вищих навчальних закладів призовного віку можуть бути відраховані, якщо відмовляться проходити базовий військовий вишкіл.


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Відповідну постанову ухвалив Кабмін 21 червня. Згідно з нею, не проходити вишкіл можуть такі категорії:

  • студенти-чоловіки, визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • ті, хто вже проходив військову службу;
  • ті, хто має сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Згідно з постановою уряду № 734 від 21 червня, базовий загальновійськовий вишкіл проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі — добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Джерело: Ракурс


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