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В окупованому Криму ЗСУ уразили центр космічного зв'язку, який з'єднує шпигунські супутники з навігаційними
В окупованому Криму ЗСУ уразили центр космічного зв’язку, який з'єднує шпигунські супутники з навігаційнимиhttps://racurs.ua/ua/n196666-v-okupovanomu-krymu-zsu-urazyly-centr-kosmichnogo-zv-yazku-yakyy-ziednuie-shpygunski-suputnyky.htmlРакурс
В ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів.
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Він забезпечує підтримку зв’язку із сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.
Про це написав Forbes.
За даними видання, саме тому ЗСУ намагаються атакувати цей об'єкт, який для рф є «неоціненною космічною базою». З грудня Україна вдарила по ній ракетами вже двічі.
Цей об'єкт у Євпаторії побудували ще в рамках радянської космічної програми для зв’язку з місячними та марсіанськими зондами в 1960−70-х роках.
Фото Planet Labs за 24 червня, які є у розпорядженні «Схем», демонструють сліди від пожеж на російському військовому об'єкті у селі Вітине. Згідно з OpenStreetMap, там розташований 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс (Центр дальнього космічного зв’язку), що входить до Повітряно-космічних сил рф. Це важлива військова частина у системі російського космічного зв’язку та супутникової навігації.
У ніч на 24 червня прозвучала серія гучних вибухів — про що у соцмережах написали жителі Євпаторії та населених пунктів Молочне та Вітине, а також кримські телеграм-канали. Офіційно ані в Україні, ані в росії ці події не коментували.