В окупованому Криму ЗСУ уразили центр космічного зв'язку, який з'єднує шпигунські супутники з навігаційними

https://racurs.ua/ua/n196666-v-okupovanomu-krymu-zsu-urazyly-centr-kosmichnogo-zv-yazku-yakyy-ziednuie-shpygunski-suputnyky.html

Ракурс

В ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів.

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Він забезпечує підтримку зв’язку із сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.

Про це написав Forbes.

За даними видання, саме тому ЗСУ намагаються атакувати цей об'єкт, який для рф є «неоціненною космічною базою». З грудня Україна вдарила по ній ракетами вже двічі.

Цей об'єкт у Євпаторії побудували ще в рамках радянської космічної програми для зв’язку з місячними та марсіанськими зондами в 1960−70-х роках.