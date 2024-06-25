«Чеські» снаряди прибули до України. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n196665-do-ukrayiny-prybula-persha-partiya-snaryadiv-u-ramkah-cheskoyi-iniciatyvy.html

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Перша партія боєприпасів, які були закуплені в рамках чеської ініціативи, прибула до України.

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Про передачу цих снарядів українській стороні заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала. Відповідне повідомлення він 25 червня опублікував у соціальній мережі Х.

Перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все необхідне, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, в лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тис. снарядів калібру 122 мм та 155 мм для постачання в Україну у державах поза межами Європейського Союзу та НАТО.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 30 травня заявив, що поставки боєприпасів для українського війська у рамках чеської ініціативи розпочнуться з червня. ЗСУ щомісяця отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що завдяки чеській ініціативі Україна до кінця 2024 року може отримати до мільйона снарядів.

Раніше повідомлялося, що чеську ініціативу щодо боєприпасів для України фінансово підтримали лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Хоча раніше ця ініціатива забезпечила фінансові зобов’язання 18 країн, переважно членів ЄС та Північноатлантичного альянсу.