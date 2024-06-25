Данія виділила понад 20 млн євро на прискорення вступу України та Молдови до ЄС. Фото:

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Данії виділила 150 млн данських крон (20,1 млн євро) на прискорення вступу України та Молдови до Євросоюзу.

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Ці кошти будуть виділені до 2030 року і допоможуть обом країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для наближення до членства в Європейському Союзі. Кошти для України та Молдови закріплені за інструментом у рамках Данської програми добросусідства, яка вже підтримує процеси реформ у країнах східного сусідства. Про це 25 червня повідомили в Міністерстві закордонних справ Данії.

Зазначається, що цей інструмент також підтримуватиме навчальні поїздки та громадянську освіту.

У данському МЗС додали, що в більш довгостроковій перспективі підтримка поширюватиметься і на країни-кандидати на вступ до ЄС на Західних Балканах.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 25 червня офіційно розпочалися переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.