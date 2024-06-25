Україна виграла справу проти росії щодо Криму в ЄСПЛ. Фото:

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Країна-агресор рф програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму.

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Європейський суд з прав людини одноголосно ухвалив рішення, у якому визнав росію відповідальною за порушення прав та свобод людини на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополя. Про це уповноважена у справах ЄСПЛ в Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко 25 червня повідомила у Facebook.

Феміда визнала, що українська сторона довела існування систематичних порушень українців від початку окупації Криму в лютому 2014 року. Таким чином це рішення звело нанівець десятирічні заяви рф про дотримання прав людини на анексованому півострові.

Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, — наголосила Сокоренко.

Український уряд довів, що росіяни запровадили в Криму адміністративні практики зникнень та відсутності ефективного розслідування, жорстокого поводження та незаконних затримань, примусової зміни громадянства на російське, систематичних обшуків, примусового переміщення на територію росії. Також зафіксовано переслідування релігійних лідерів, дискримінації кримських татар, закриття українських та кримськотатарських класів та неросійських медіа тощо.

Представники росії в суді намагалися довести, що окупанти нібито не порушували прав людини на півострові.

Нагадаємо, у липні 2023 року росія програла в ЄСПЛ справу про збиття рейсу МН17 на Донбасі. Країна-агресор закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства».