Шойгу! Герасимов! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт поплічників путіна

https://racurs.ua/ua/n196662-shoygu-gerasymov-mijnarodnyy-kryminalnyy-sud-vydav-order-na-aresht-poplichnykiv-putina.html

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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова.

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У повідомленні МКС зазначено, що ордери видали в контексті війни рф проти України за «ймовірні міжнародні злочини», вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Друга Палата попереднього виробництва визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року принаймні до 9 березня 2023 року. Протягом цього часу, зокрема, велика кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях була завдана російськими збройними силами в різних точках України, — йдеться у повідомленні.

У березні 2023-го МКС видав ордери на арешт владіміра путіна й уповноваженої з прав дитини в рф Марії Львової-Бєлової.

росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.