росія програла в ЄСПЛ справу про збиття рейсу МН17

https://racurs.ua/ua/n185228-rosiya-prograla-v-iespl-spravu-pro-zbyttya-reysu-mn17.html

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Європейський суд з прав людини відмовив росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга проти Києва.

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Ідеться про позов, який рф подала в липні 2021 року. Він містив 10 звинувачень, серед яких відповідальність за збиття літака МН17 — мовляв, Україна «не закрила повітряний простір».

рф закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства».

У цій скарзі рф також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому.

При поданні позову і клопотання про забезпечувальні заходи за Правилом 39 Регламенту ЄСПЛ заявник має довести ЄСПЛ існування дійсного ризику порушень прав, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини, та підтвердити це доказами. 23 липня 2021 року ЄСПЛ одразу відхилив прохання про забезпечувальні заходи, чітко вказавши, що росією не було надано доказів «серйозного ризику непоправної шкоди основоположним правам людини за Європейською конвенцією». Тож, не дивно, що Європейський Суд одразу ж відхилив клопотання рф щодо тимчасових заходів за Правилом 39. До того, при поданні позову, всі документи, як докази, так і сама заява, були подані російською мовою, у зв’язку з чим ЄСПЛ неодноразово надавав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою, однак росія постійно відтягувала надання належно підготовлених документів, — зазначила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

З березня 2022 року, коли Рада Європи виключила російську федерацію зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації.

Однак це не завадило ЄСПЛ прийняти рішення продовжити розглядати справи стосовно росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права. ЄСПЛ дав чіткий сигнал, що здійснювати правосуддя він продовжить, — зауважила заступник Міністра юстиції Ірина Мудра.

Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Літак Boeing 777 Малазійських авіаліній, який виконував рейс MH17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області. Серед загиблих було 80 дітей. 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили росію в катастрофі літака.