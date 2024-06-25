В оккупированном Крыму ВСУ поразили центр космической связи, соединяющий шпионские спутники с навигационными

https://racurs.ua/n196666-v-okkupirovannom-krymu-vsu-porazili-centr-kosmicheskoy-svyazi-soedinyauschiy-shpionskie-sputniki.html

Ракурс

В ніч на 24 червня у тимчасово окупованому Криму було уражено Центр космічного зв’язку російських окупантів.

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Він забезпечує підтримку зв’язку із сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС — аналогом американських GPS.

Про це написав Forbes.

За даними видання, саме тому ЗСУ намагаються атакувати цей об'єкт, який для рф є «неоціненною космічною базою». З грудня Україна вдарила по ній ракетами вже двічі.

Цей об'єкт у Євпаторії побудували ще в рамках радянської космічної програми для зв’язку з місячними та марсіанськими зондами в 1960−70-х роках.