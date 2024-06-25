Обмен пленными - в сети появилось видео первых минут освобождения украинских бойцов

https://racurs.ua/n196684-obmen-plennymi-v-seti-poyavilos-video-pervyh-minut-osvobojdeniya-ukrainskih-boycov.html

Ракурс

Україна 25 червня повернула на рідну землю 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців.

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Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Україні з обміном допомогли Об'єднані Арабські Емірати.