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Обмен пленными - в сети появилось видео первых минут освобождения украинских бойцов

Обмен пленными — в сети появилось видео первых минут освобождения украинских бойцов

25 июн 2024, 22:34
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Україна 25 червня повернула на рідну землю 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців.


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Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Україні з обміном допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

Источник: Ракурс


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