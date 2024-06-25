Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обмін полоненими - у мережі з'явилося відео перших хвилин звільнення

Обмін полоненими — у мережі з’явилося відео перших хвилин звільнення українських бійців

25 чер 2024, 22:34
999

Україна 25 червня повернула на рідну землю 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ та вісім тероборонівців.


.

Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено п’ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Загалом додому повертаються українці, захоплені в полон на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Україні з обміном допомогли Об'єднані Арабські Емірати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів