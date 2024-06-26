Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n196691-svoi-na-pomosch-vsu-zachischali-pozicii-vraga-poka-rashisty-prodoljali-v-nih-zaprygivat.html

Ракурс

Групи бійців Третьої штурмової бригади СЗУ зачищали позиції рашистів, поки окупанти продовжували в них застрибувати.

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Відповідне відео штурмового бою в окопній лінії, зняте камерою GoPro одного з військових, опубліковане у Telegram-каналі бригади.