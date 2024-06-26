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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
«Свои! На помощь!» — ВСУ зачищали позиции врага, пока рашисты продолжали в них запрыгивать (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196691-svoi-na-pomosch-vsu-zachischali-pozicii-vraga-poka-rashisty-prodoljali-v-nih-zaprygivat.htmlРакурс
Групи бійців Третьої штурмової бригади СЗУ зачищали позиції рашистів, поки окупанти продовжували в них застрибувати.
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Відповідне відео штурмового бою в окопній лінії, зняте камерою GoPro одного з військових, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Один з росіян устиг вигукнути тільки «свои!» і «на помощь!» до того як наші пристрелили його остаточно, — зазначається в описі відео.
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