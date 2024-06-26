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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

«Свои! На помощь!» — ЗСУ зачищали позиції ворога, поки рашисти продовжували в них застрибувати (ВІДЕО)

26 чер 2024, 11:36
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Групи бійців Третьої штурмової бригади СЗУ зачищали позиції рашистів, поки окупанти продовжували в них застрибувати.


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Відповідне відео штурмового бою в окопній лінії, зняте камерою GoPro одного з військових, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Один з росіян устиг вигукнути тільки «свои!» і «на помощь!» до того як наші пристрелили його остаточно, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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