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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Свои! На помощь!» — ЗСУ зачищали позиції ворога, поки рашисти продовжували в них застрибувати (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196691-svoy-na-pomosch-zsu-zachyschaly-pozyciyi-voroga-poky-rashysty-prodovjuvaly-v-nyh.htmlРакурс
Групи бійців Третьої штурмової бригади СЗУ зачищали позиції рашистів, поки окупанти продовжували в них застрибувати.
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Відповідне відео штурмового бою в окопній лінії, зняте камерою GoPro одного з військових, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Один з росіян устиг вигукнути тільки «свои!» і «на помощь!» до того як наші пристрелили його остаточно, — зазначається в описі відео.