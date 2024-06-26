В мире продолжается глобальное потепление

https://racurs.ua/n196693-co2-vliyaet-na-temperaturu-bolshe-chem-schitalos-uchenye.html

Ракурс

Подвоєння кількості CO2 в атмосфері може спричинити підвищення середньої температури на Землі на діапазон від 7 до максимальних 14 градусів, що значено більше, ніж 2,3−4,5 градуси за оцінками кліматичної комісії ООН IPCC.

.

Такого висновку дійшла міжнародна група учених в ході аналізу відкладень з Тихого океану біля узбережжя Каліфорнії, повідомляє прес-служба Королівського нідерландського інституту морських досліджень.

Учені використали пробу ґрунту морського дна, котра дозволила оцінити вміст CO2 в атмосфері за останні 15 млн років. Виявилося, що концентрація CO2 впала з приблизно 650 частин на мільйон 15 млн років тому до 280 безпосередньо перед промисловою революцією.

Коли дослідники побудували графік отриманих значень температури та рівня атмосферного CO2 за останні 15 млн років, вони виявили сильний взаємозв'язок: середня температура 15 млн років тому була понад 18 градусів — на 4 градуси тепліше, ніж сьогодні, і приблизно на тому рівні, який IPCC прогнозує на 2100 рік за найбільш екстремальним сценарієм.

Отже, це дослідження дає нам уявлення про те, що може чекати на нас у майбутньому, якщо ми вживатимемо надто мало заходів для скорочення викидів CO2, а також впроваджуватимемо мало технологічних інновацій для компенсації викидів, — наголошують учені.