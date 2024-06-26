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Ракурс
Последствия российских обстрелов. Фото:

Оккупанты атаковали Дергачи и гуманитарный штаб в Херсоне — есть раненые

26 июн 2024, 17:19
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Російська авіація 26 червня скинула бомбу на місто Дергачі в Харківській області.


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Авіабомба поцілила у приватний сектор. Спершу було відомо про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей. У всіх — гостра реакція на стрес. Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що пошкоджено житлові будівлі за різними адресами. Сталося загоряння на території одного з приватних домоволодінь, горіла господарча споруда.

Руйнування в Дергачах. Фото: ДСНС

Руйнування в Дергачах. Фото: ДСНС

Також ворожа армія сьогодні атакувала гуманітарний штаб у Херсоні. Херсонська ОВА в Facebook поінформувала про пошкодження приміщення гуманітарного штабу, а також трьох автомобілів.

Постраждали пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії. Потерпілі самостійно звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, 26 червня російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500». Було пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових будинків, 37 приватних осель та автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.

Источник: Ракурс


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