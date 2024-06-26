Наслідки російських обстрілів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196703-okupanty-atakuvaly-dergachi-ta-gumanitarnyy-shtab-u-hersoni-ie-poraneni.html

Ракурс

Російська авіація 26 червня скинула бомбу на місто Дергачі в Харківській області.

.

Авіабомба поцілила у приватний сектор. Спершу було відомо про сімох постраждалих, серед яких двоє дітей. У всіх — гостра реакція на стрес. Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що пошкоджено житлові будівлі за різними адресами. Сталося загорання на території одного з приватних домоволодінь, горіла господарча споруда.

Також ворожа армія сьогодні атакувала гуманітарний штаб у Херсоні. Херсонська ОВА в Facebook поінформувала про пошкодження приміщення гуманітарного штабу, а також трьох автомобілів.

Постраждали пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження. У них діагностували контузії. Потерпілі самостійно звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, 26 червня російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу «ФАБ-500». Було пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових будинків, 37 приватних осель та автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав.