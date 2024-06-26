Сборная Украины вылетела из Евро-2024. Фото: УАФ

https://racurs.ua/n196711-ukraina-pokidaet-evro-2024-posle-nichey-s-belgiey.html

Ракурс

Національна збірна України вилетіла з Євро-2024, яке проходить у Німеччині.

.

У середу, 26 червня, «синьо-жовті» зіграли у нульову нічию зі збірною Бельгії. Для продовження участі в турнірі Україну влаштовувала або перемога, або потрібний результат у матчі Словаччини проти Румунії. Однак Фортуна сьогодні не була на боці підопічних Сергія Реброва.

Матч завершився з рахунком 0:0. У паралельному матчі також була зафіксована нічия, тож збірна України, посівши останнє місце у своїй групі, їде додому.

Як відомо, Україна жодного разу не здобувала на Чемпіонатах Європи понад три очки. У 2012 та 2021 роках українці закінчували груповий етап саме з трьома очками, тоді як у 2016-му взагалі не набрали жодного.

Нагадаємо, сьогодні на матчі Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням полеглого військового Назарія «Грєнки» Гринцевича. Банер містив 182 світлини полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських футбольних клубів.