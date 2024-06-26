ПАСЕ одобрила резолюцию о создании спецтрибунала по рф. Фото:

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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про створення спеціального трибуналу по рф.

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У середу, 26 червня, в ПАРЄ схвалили резолюцію «Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України» про створення спецтрибуналу. Про це голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За словами парламентаря, у Резолюції пропонується створення спецтрибуналу по росії на базі угоди Ради Європи з Україною. Крім того, йдеться мова про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Також в ПАРЄ закликають визнати приватну військову компанію «Вагнер» терористичною організацією.

Нагадаємо, 15 квітня Парламентська асамблея Ради Європи під час не визнала легітимність президента рф володимира путіна. Також ПАРЄ закликала країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів та Європейський Союз зупинити всі контакти зі злочинною путінською владою.