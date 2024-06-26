В Минэнерго пообещали запустить 1 ГВт электрогенерации. Фото: ОП

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Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до 2024 року.

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Реалізація оголошених президентом планів є цілком можливою, і відповідна програма робіт вже реалізується. Втілити в життя цей план реально. Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник 26 червня заявив у коментарі «Суспільному».

На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проектами, — зазначив посадовець.

За словами Колісника, частина з цих об'єктів вже перебуває на стадії приєднання до енергосистеми, а частина — на стадії будівництва. Програма реалізується комплексно, тому такі об'єкти з’являться фактично в кожній області.

Заступник міністра додав, що станом на сьогодні вже є декілька десятків МВт — вони встановлені. Ще декілька сотень МВт перебувають в стадії підключення, яке заплановане за графіком.

Нагадаємо, 11 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір побудувати до кінця поточного року об'єкти газової маневреної генерації загальною потужністю до 1 ГВт. Ще чотири ГВт планують збудувати у найближчі роки.