Мощная газотурбинная электростанция появится на западе Украины. Фото:

https://racurs.ua/n214676-moschnuu-gazoturbinnuu-elektrostanciu-postroyat-na-prikarpate.html

Ракурс

Нова газотурбінна електростанція потужністю 650 МВт з’явиться в Івано-Франківській області.

На полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську американська компанія GE Vernova підписала із енергохолдингом ДТЕК Меморандум про сприяння будівництву нової газової генерації на заході України. Під час події також був присутній перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль та представники уряду США. Про це повідомили Міненерго та ДТЕК.

Зазначається, що газотурбінна електростанція комбінованого циклу (CCGT) потужністю 650 МВт з’явиться на території Бурштинської електростанції ДТЕК. Такою є частина стратегічної програми ДТЕК з переходу з вугілля на газ. Наголошується, що такий підхід допоможе забезпечити енергетичну систему країни більш гнучкою електроенергією з меншими викидами вуглецю.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в умовах безпрецедентних атак на українську енергетику такі інвестиції мають критичне значення для відновлення та розвитку наших генеруючих потужностей.

Електростанція посилить гнучкість і стійкість енергосистеми в умовах війни. Дякую українським енергетикам за стійкість. Дякую американським партнерам та Сполученим Штатам за довіру та готовність інвестувати в енергетичне майбутнє України, — зазначив він.

Як відомо, Газотурбінна електростанція (ГТЕС) — це тип теплової електростанції, яка перетворює енергію спалювання газоподібного палива (переважно природного газу) на механічну роботу, а згодом — на електроенергію за допомогою газової турбіни та генератора.

Нагадаємо, у квітні міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в 2026 році Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації — це стільки ж, скільки було введено за весь час повномасштабної війни.