БМП Bradley сбила FPV-дрон из пушки Bushmaster. Фото:

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Ракурс

Бойова машина піхоти Bradley змогла збити російський дрон.

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У ворожий FPV-безпілотник поцілили з гармати Bushmaster. Українські військові зауважують, що це унікальний випадок. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 26 червня повідомили у Telegram.

Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster, — йдеться у повідомленні.

Журналіст Юрій Бутусов у Telegram поінформував, що це були військовослужбовці 3-го механізованого батальйону 47-й ОМБр, які на Покровському напрямку майстерно спрацювали на випередження й не дали російському FPV-дрону вразити «Бредлі».

Як відомо, БМП Bradley — це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Ця техніка надійшла на озброєння в 1981 році й отримала власну назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. «Бредлі» дуже добре зарекомендувала себе, зокрема, в Україні в бою російською бронетехнікою.

Щодо гармати Bushmaster, то це корабельна артилерійська установка, автоматична гармата калібру 25 мм. Вона розроблена американськими зброярами на основі армійської гармати M242 Bushmaster.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post поінформувало, що Україна використовує американську бойову техніку в «унікальний» спосіб. Зокрема, мова йшла про бойові машини піхоти Bradley.