Україна унікально використовує американську техніку - The Washington Post розповідає про роботу Bradley 47 по росіянах

Україна використовує американську бойову техніку в «унікальний» спосіб. The Washington Post розповідає про нещодавню роботу Bradley 47 ОМБР по росіянах.

.

Українські військові почули термінове повідомлення: російський БТР з піхотою причаївся в лісі. Місія зі знищення була доручена 40-річному командиру Bradley Віктору.

Росіяни виїхали з-за дерев, і протягом кількох секунд обидві машини мчали назустріч одна одній, стріляючи з гармат. Солдат випав з російської машини. Машина Віктора зазнала катастрофічного удару по системі наведення.

Це відео підкреслює, що Сили оборони використали «Бредлі» в унікальний і екстремальний спосіб — на тлі нестачі артилерійських запасів і живої сили. Ці машини тепер відправляють на полювання і знищення іншої бронетехніки, для порятунку поранених і як мобільну гармату для зачистки ворожих позицій.

The Bradley power �

��-made Bradley IFV in service with the 47th Mechanized Brigade is shooting at the enemy IFV in close range and significantly damaging it. pic.twitter.com/3ZIyfRNjG8