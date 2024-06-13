Украина уникально использует американскую технику – The Washington Post рассказывает о работе Bradley 47 по россиянам

https://racurs.ua/n196275-ukraina-unikalno-ispolzuet-amerikanskuu-tehniku-the-washington-post-rasskazyvaet-o-rabote.html

Ракурс

Україна використовує американську бойову техніку в «унікальний» спосіб. The Washington Post розповідає про нещодавню роботу Bradley 47 ОМБР по росіянах.

.

Українські військові почули термінове повідомлення: російський БТР з піхотою причаївся в лісі. Місія зі знищення була доручена 40-річному командиру Bradley Віктору.

Росіяни виїхали з-за дерев, і протягом кількох секунд обидві машини мчали назустріч одна одній, стріляючи з гармат. Солдат випав з російської машини. Машина Віктора зазнала катастрофічного удару по системі наведення.

Тарань його, — згадує Віктор, як інструктував свого водія.

Це відео підкреслює, що Сили оборони використали «Бредлі» в унікальний і екстремальний спосіб — на тлі нестачі артилерійських запасів і живої сили. Ці машини тепер відправляють на полювання і знищення іншої бронетехніки, для порятунку поранених і як мобільну гармату для зачистки ворожих позицій.

The Bradley power �

��-made Bradley IFV in service with the 47th Mechanized Brigade is shooting at the enemy IFV in close range and significantly damaging it. pic.twitter.com/3ZIyfRNjG8 — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 8, 2024

За американською доктриною, «Бредлі» має діяти в групах і разом з іншими машинами, наприклад, з танками, і атакувати цілі на великих відстанях, щоб уникнути ворожого вогню. Стратегія доповнюється додатковим захистом ВПС. Але обмеженість наземних транспортних засобів і бойових літаків в Україні, а також постійна загроза БПЛА змушує командирів залучати лише одну або дві машини за раз, щоб уникнути виявлення.

Зіткнення 31 травня було особливо незвичайним, враховуючи близькість машин один до одного. У машину Віктора влучили тричі. Він наказав водієві їхати прямо на російську машину, пам’ятаючи, що на його боці було ще кілька тонн сталі та броні. За кілька днів військовий отримав поранення внаслідок вибуху міни. Каже, що на відновлення знадобитися близько місяця.