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Ми за перемир'я, але є нюанси - путін відповів американцям
Ми за перемир’я, але є нюанси — путін відповів американцямhttps://racurs.ua/ua/n204762-my-za-peremyr-ya-ale-ie-nuansy-putin-vidpoviv-amerykancyam.htmlРакурс
Диктатор Кремля владімір путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру».
Про це він сказав на пресконференції із колегою-узурпатором олександром лукашенком.
Ми за перемир’я, але є нюанси, — сказав він.
Пізніше 13 березня у нього запланована зустріч із спецпредставником США Віткоффом.