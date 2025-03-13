Ми за перемир'я, але є нюанси - путін відповів американцям

https://racurs.ua/ua/n204762-my-za-peremyr-ya-ale-ie-nuansy-putin-vidpoviv-amerykancyam.html

Ракурс

Диктатор Кремля владімір путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру».

Про це він сказав на пресконференції із колегою-узурпатором олександром лукашенком.

Ми за перемир’я, але є нюанси, — сказав він.

Пізніше 13 березня у нього запланована зустріч із спецпредставником США Віткоффом.