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Ракурс
Ми за перемир'я, але є нюанси - путін відповів американцям

Ми за перемир’я, але є нюанси — путін відповів американцям

13 бер 2025, 17:51
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Диктатор Кремля владімір путін заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру».

Про це він сказав на пресконференції із колегою-узурпатором олександром лукашенком.

Ми за перемир’я, але є нюанси, — сказав він.

Пізніше 13 березня у нього запланована зустріч із спецпредставником США Віткоффом.

Джерело: Ракурс


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