Мы за перемирие, но есть нюансы – путин ответил американцам

https://racurs.ua/n204762-my-za-peremirie-no-est-nuansy-putin-otvetil-amerikancam.html

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Диктатор Кремля владімір путін 13 березня заявив, що він згоден із пропозицією США припинити бойові дії, але це має «привести до довгострокового миру».

Про це він сказав на пресконференції із колегою-узурпатором олександром лукашенком.

Ми за перемир’я, але є нюанси, — сказав він.

Пізніше 13 березня у нього запланована зустріч із спецпредставником США Віткоффом.

Сама по собі ідея закінчити цей «конфлікт» мирно нами підтримується, — додав путін.

Він також не відкинув обговорення з Трампом щодо ідеї перемир’я.

Російський оєнний злочинець приц ьому вимагає, щоб під час можливого перемир’я Україна не проводила мобілізацію, не проводила підготовку і не отримувала західну зброю.