Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ по поводу событий в Одессе 2 мая 2014 года

https://racurs.ua/n204761-minust-otreagiroval-na-reshenie-espch-po-povodu-sobytiy-v-odesse-2-maya-2014-goda.html

Ракурс

Міністерство юстиції України відреагувало на рішення ЄСПЛ щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Мін’юст приймає його до уваги та обіцяє згодом надати комплексний аналіз висновків Європейського суду.

Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади, — додали в Мін’юсті.

«Ракурс» писав, що Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 48 людей. Відповідно до рішення суду, Україна повинна виплатити компенсації.

У своїх висновках суд підкреслив, що значну роль у цих подіях відіграла росії та її антиукраїнська пропаганда. Також суд зазначив, що чимало одеських посадовців, відповідальних за порушення з боку України, невдовзі втекли до рф й отримали російське громадянство.