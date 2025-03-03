У Білому домі не бачать готовності Зеленського піти на компроміси для припинення бойових дій

https://racurs.ua/ua/n204497-u-bilomu-domi-ne-bachat-gotovnosti-zelenskogo-pity-na-kompromisy-dlya-prypynennya-boyovyh-diy.html

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У Білому домі не бачать готовності президента України Володимира Зеленського піти на компроміси, необхідні для припинення бойових дій в Україні.

Проте час не на його боці, — заявив радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Майк Волтц.

Він також заявив, що терпіння і гаманці США «не безмежні» і що Україні пора почати переговори про мир.

Волтц підкреслив, що Зеленський «змарнував шанс економічно зв’язати США та Україну на покоління вперед». Але при цьому додав, що президент США Дональд Трамп відкритий для відновлення переговорів щодо природних ресурсів, але тільки за умови, що Зеленський змінить свою позицію.

На думку радника Трампа з нацбезпеки, Київ не демонструє готовності обговорювати навіть тимчасове припинення вогню з росією.

При цьому затягування конфлікту росії та України «на роки» не є прийнятним варіантом для США.