Туск підтвердив призупинення американської військової допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n204521-tusk-pidtverdyv-pryzupynennya-amerykanskoyi-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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Дональд Туск заявив, що у Польщі немає підстав вважати, що інформація про призупинення надання американської допомоги Україні — «це лише слова».

Звіти з логістичного хабу вказують на те, що надання допомоги призупинене.

Звіти, які надходять з кордону, з нашого центру в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони. Це, звичайно, ставить Європу, Україну, Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією, — сказав Дональд Туск.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги Україні було прийнято без консультацій з союзниками.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після сварки з ним в Білому домі.

Про це в понеділок повідомив Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За словами неназваного чиновника Пентагону, «США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру».

Посадовець розповів, що постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.