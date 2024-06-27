Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ночью украинская ПВО сбила 5/6 ракет и все 23 беспилотника

Ночью украинская ПВО сбила 5/6 ракет и все 23 беспилотника

27 июн 2024, 08:17
999

Уночі 27 червня сили української ППО знищили 4 крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні дрони Shahed.


.

Усього росіяни запустили 6 ракет різних типів, зокрема «Кинджал», і 23 безпілотники.

Уночі повідомлялося про вибух у Києві приблизно о 3.00. Крім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров