Ночью украинская ПВО сбила 5/6 ракет и все 23 беспилотника

https://racurs.ua/n196716-nochu-ukrainskaya-pvo-sbila-5-6-raket-i-vse-23-bespilotnika.html

Ракурс

Уночі 27 червня сили української ППО знищили 4 крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні дрони Shahed.

.

Усього росіяни запустили 6 ракет різних типів, зокрема «Кинджал», і 23 безпілотники.

Уночі повідомлялося про вибух у Києві приблизно о 3.00. Крім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.