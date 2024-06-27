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Вночі українська ППО збила 5/6 ракет та усі 23 безпілотники.
Вночі українська ППО збила 5/6 ракет та усі 23 безпілотники.https://racurs.ua/ua/n196716-vnochi-ukrayinska-ppo-zbyla-5-6-raket-ta-usi-23-bezpilotnyky.htmlРакурс
Уночі 27 червня сили української ППО знищили 4 крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні дрони Shahed.
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Усього росіяни запустили 6 ракет різних типів, зокрема «Кинджал», і 23 безпілотники.
Уночі повідомлялося про вибух у Києві приблизно о 3.00. Крім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.