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Ракурс
Вночі українська ППО збила 5/6 ракет та усі 23 безпілотники.

Вночі українська ППО збила 5/6 ракет та усі 23 безпілотники.

27 чер 2024, 08:17
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Уночі 27 червня сили української ППО знищили 4 крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні дрони Shahed.


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Усього росіяни запустили 6 ракет різних типів, зокрема «Кинджал», і 23 безпілотники.

Уночі повідомлялося про вибух у Києві приблизно о 3.00. Крім того, вибухи лунали у Хмельницькій області.

Джерело: Ракурс


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