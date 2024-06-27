Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцы могут получать помощь за возвращение на Родину, фото: «Збруч»

ПАСЕ проголосовала за выплаты украинцам, которые будут возвращаться после войны

27 июн 2024, 15:59
999

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, котра передбачає, що українці отримуватимуть від країн Європи фінансову допомогу за повернення до України після війни.


.

Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який у січні став президентом Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.

Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн, — зазначив Гончаренко. — Дуже довго відстоював це. І нарешті є результат.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров