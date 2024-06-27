ПАРЄ проголосувала за виплати українцям, які повертатимуться після війни

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Українці можуть отримувати допомогу за повернення на Батьківщину, фото: «Збруч»
ПАРЄ проголосувала за виплати українцям, які повертатимуться після війниhttps://racurs.ua/ua/n196738-parie-progolosuvala-za-vyplaty-ukrayincyam-yaki-povertatymutsya-pislya-viyny.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, котра передбачає, що українці отримуватимуть від країн Європи фінансову допомогу за повернення до України після війни.
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Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який у січні став президентом Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб.
Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн, — зазначив Гончаренко. — Дуже довго відстоював це. І нарешті є результат.