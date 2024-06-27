Украина и Евросоюз подписали соглашение по безопасности

ЕС и Украина подписали соглашение о безопасности, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n196739-ukraina-i-evrosouz-podpisali-soglashenie-po-bezopasnosti.html

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Очільники України та ЄС у присутності лідерів країн-членів Євросоюзу підписали Спільні безпекові зобов’язання між Євросоюзом і Україною.

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Підписання відбулося перед початком робочого засідання Європейської ради. Про це сьогодні, 27 червня, повідомляє видання «Європейська правда».

Під документом свої підписи поставили:

президент України Володимир Зеленський;

президент Європейської ради Шарль Мішель;

президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Держави-члени Євросоюзу дали одностайну згоду на підписання договору.

Зазначається, що цей документ, який має назву «Спільні безпекові зобов’язання між Європейським Союзом та Україною», суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО.

Зокрема, угода з Євросоюзом не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсу та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, що загалом утримується від підтримки України.

Найбільший успіх цієї угоди — це те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини, — розповів «Європейській правді» високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС.

Зазначається, що важливою нормою документа є те, що Україна отримуватиме фінансування з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF).

Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в рамках EPF додає іще 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних настанов Ради, — йдеться в угоді.

Сьогодні у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської ради, одним з головних питань якого є посилення військової та економічної допомоги Євросоюзу для України. На початку роботи Європейської ради лідери країн ЄС зустрілися із Зеленським.

Джерело: «Європейська правда»