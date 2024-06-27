Украина подписала соглашение по безопасности с Литвой, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський та президент Гітанас Наусєда сьогодні, 27 червня, у Брюсселі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою.

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Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Угода передбачає, що:

Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП;

Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах;

також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території України;

здійснюватиметься спільна протидія гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки;

Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави;

Литва продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові нашої країни.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботи над створенням компенсаційного механізму, — вказано в повідомленні.

Також сьогодні Зеленський та прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією.

У тексті угоди зазначається, що:

Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа;

Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25% ВВП щороку впродовж 2024−2027 років на військову підтримку України;

у документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ;

Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн;

в угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу;

окремі блоки стосуються посилення санкцій проти рф, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.