На вершине Петровских скал в Крыму подняли флаг Украины

https://racurs.ua/n196761-na-vershine-petrovskih-skal-v-krymu-podnyali-flag-ukrainy.html

Ракурс

На вершині Петрівських скель в Криму у День Конституції замайорів прапор України.

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У рамках флешмобу «Це — Україна», активісти руху «Жовта Стрічка» підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі.