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Ракурс
На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України

На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України (ФОТО)

28 чер 2024, 12:56
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На вершині Петрівських скель в Криму у День Конституції замайорів прапор України.


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У рамках флешмобу «Це — Україна», активісти руху «Жовта Стрічка» підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі.

Цей символічний акт підкреслює нашу незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано, — написали активісти.

Джерело: Ракурс


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