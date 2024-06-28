На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України

https://racurs.ua/ua/n196761-na-vershyni-petrivskyh-skel-v-krymu-zamayoriv-prapor-ukrayiny-foto.html

Ракурс

На вершині Петрівських скель в Криму у День Конституції замайорів прапор України.

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У рамках флешмобу «Це — Україна», активісти руху «Жовта Стрічка» підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі.