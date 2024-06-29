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Ракурс
Фото освобожденных из плена украинцев: Владимир Зеленский в Telegram

Фото освобожденных из плена украинцев опубликовал Зеленский

29 июн 2024, 08:48
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Фото звільнених 28 червня 10 українців з’явилися в мережі.


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Президент Володимир Зеленський опублікував фото колишніх полонених, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Відповідні світлини глава держави 29 червня опублікував у Telegram.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegramпоінформував, що на Батьківщину повернулися Катерина Брюханова, Людмила Гончаренко, Павло Купрієнко, Микола Швець та Наталія Захаренко, яких утримували в білорусі.

З російських тюрем вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, якого окупанти тримали в неволі з 2021 року. Валерій Матюшенко з 2017 року не бачив своїх рідних. Олену Пех донька чекає вдома з 2018 року.

Україна повернула також священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони чинили опір окупаційним військам у Бердянську.

Омбудсмен зазначив, що з колишніми полоненими вже поспілкувалися його підопічні, зафіксували їх фізичний та моральний стан.

Громадяни однозначно потребують реабілітації. А ми, своєю чергою, будемо опікуватися тим, щоб їхніх прав дотримувалися! — наголосив Лубінець.

Фото звільнених з полону українців: Володимир Зеленський у Telegram

Фото звільнених з полону українців: Володимир Зеленський у Telegram

Фото звільнених з полону українців: Володимир Зеленський у Telegram

Фото звільнених з полону українців: Володимир Зеленський у Telegram

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з російського полону вдалося повернути ще десятьох цивільних українців.

Источник: Ракурс


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