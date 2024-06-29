В новом пакете помощи на 150 млн долл. США передадут Украине ракеты для ПВО

https://racurs.ua/n196802-v-novom-pakete-pomoschi-na-150-mln-doll-ssha-peredadut-ukraine-rakety-dlya-pvo.html

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У новому пакетів допомоги на 150 млн дол. передадуть Україні ракети для ППО.

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Про це повідомляє Reuters.

Окрім ракет-перехоплювачів до систем ППО HAWK, до пакета також ввійдуть артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси і обладнання для підтримки потреб оборони України, зазначили два американські посадовці виданню.

Пакет надійде за механізмом, який дозволяє президентові США швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів Штатів для підтримки союзників.

Очікується, що про новий пакет озброєння оголосять уже 1 липня.