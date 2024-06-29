Трамп в случае победы на выборах снова выведет США из Парижского климатического соглашения

https://racurs.ua/n196813-tramp-v-sluchae-pobedy-na-vyborah-snova-vyvedet-ssha-iz-parijskogo-klimaticheskogo-soglasheniya.html

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Трамп вдруге виведе США з Паризької кліматичної угоди, якщо виграє вибори.

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Про це заявила у п’ятницю представниця його передвиборчої кампанії в інтерв’ю Politico.

Сполучені Штати приєдналися до Паризької угоди, спрямованої на скорочення викидів парникових газів, 2015 року за президента Барака Обами, але Трамп скасував цей крок.

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Паризька кліматична угода — міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу.

Документ було прийнято 12 грудня 2015 року на конференції з клімату в Парижі. Паризька угода про клімат набула чинності 4 листопада 2016 року після її ратифікації 55 сторонами Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на частку яких припадає понад 55% обсягів глобальної емісії парникових газів. Наразі до неї приєдналися 195 країн, з яких процедуру ратифікації провели 186 держав, включаючи Україну.

Основне завдання Паризької угоди — утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5−2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.

Відповідно до договору його учасники зобов’язуються знижувати парникові викиди по відношенню до показника за 1990 рік шляхом Національно визначених внесків (НВВ).

НВВ визначається країною добровільно на 5 років, після чого відбувається його перегляд та прийняття нових зобов’язань. Вони декларуються владою перед міжнародним співтовариством від імені Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

В Паризькій угоді не прописано механізм суворого контролю за її дотриманням та примусових заходів щодо її виконання: документ лише надає право комісії міжнародних експертів перевіряти інформацію, яка надається країнами з приводу їх досягнень у скороченні викидів СО2.