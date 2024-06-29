Дебаты между Байденом и Трампом почти не повлияли на рейтинги среди избирателей

https://racurs.ua/n196820-debaty-mejdu-baydenom-i-trampom-pochti-ne-povliyali-na-reytingi-sredi-izbirateley.html

Ракурс

Дебати між чинним президентом Джо Байденом і екс-президентом Трампом майже не вплинули на рейтинги серед виборців Сполучених Штатів.

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Про це заявляють аналітичні агенції 538 та Ipsos.

Згідно з опитуванням, Трамп виявився явним переможцем дебатів: 60% респондентів заявили, що Трамп виступив краще, тоді як лише 21% сказали, що Байден переміг. 19% глядачів не віддали перевагу жодному з кандидатів.

Утім, коли респондентів запитали, за яких кандидатів вони збираються проголосувати, з’ясувалося, що виборці майже не змінили свої рішення.

46,7% потенційних виборців заявили, що збираються проголосувати за Байдена, що на 1,6% менше, ніж було до дебатів. Водночас 43,5% розглядають можливість проголосувати за Трампа — це лише на 0.4% більше, ніж до дебатів.