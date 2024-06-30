Рашисты распродают землю на ВОТ

https://racurs.ua/n196829-rashisty-vystavlyaut-na-prodaju-zahvachennye-agrarnye-uchastki-na-vot-cns.html

Ракурс

Російські загарбники планують передати «інвесторам» близько 40 захоплених аграрних ділянок на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про ділянки, власники яких були змушені покинути рідні землі через окупацію регіону, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти планують «легалізувати» самочинне користування ділянками, адже дотичні гауляйтерів структури вже давно самовільно ними користуються.