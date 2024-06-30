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Рашисты распродают землю на ВОТ
Рашисты выставляют на продажу захваченные аграрные участки на ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n196829-rashisty-vystavlyaut-na-prodaju-zahvachennye-agrarnye-uchastki-na-vot-cns.htmlРакурс
Російські загарбники планують передати «інвесторам» близько 40 захоплених аграрних ділянок на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Йдеться про ділянки, власники яких були змушені покинути рідні землі через окупацію регіону, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в такий спосіб окупанти планують «легалізувати» самочинне користування ділянками, адже дотичні гауляйтерів структури вже давно самовільно ними користуються.
Тепер ці фірми-прокладки стануть «інвесторами» й за безцінь отримають «право власності» на ділянки, — зазначають у ЦНС. — Звичайно що ці права є юридично нікчемними й вся власність повернеться до власників разом з приходом ЗСУ.
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