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Ракурс
Рашисти розпродують землю на ТОТ

Рашисти виставляють на продаж захоплені аграрні ділянки на ТОТ — ЦНС

30 чер 2024, 12:44
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Російські загарбники планують передати «інвесторам» близько 40 захоплених аграрних ділянок на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.


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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться про ділянки, власники яких були змушені покинути рідні землі через окупацію регіону, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в такий спосіб окупанти планують «легалізувати» самочинне користування ділянками, адже дотичні гауляйтерів структури вже давно самовільно ними користуються.

Тепер ці фірми-прокладки стануть «інвесторами» й за безцінь отримають «право власності» на ділянки, — зазначають у ЦНС. — Звичайно що ці права є юридично нікчемними й вся власність повернеться до власників разом з приходом ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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