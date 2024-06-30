Кит «шпионит» в Антарктике, видео скриншот

https://racurs.ua/n196834-shpionaj-kitov-v-antarktike-pokazali-ukrainskie-polyarniki-video.html

Ракурс

Українські полярники показали, як горбаті кити висовують свої величезні голови з океану. Такий тип їхньої поведінки називається spyhopping — шпигунство. Відповідне відео сьогодні, 30 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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У цей момент кит розміщується у воді вертикально чи трохи під кутом, підіймаючи над поверхнею голову та очі. Перед тим, як зануритися назад в океан, тварина може розвернутися на 90−180 градусів, — розповіли у НАНЦ. — Для розуміння розмірів: довжина горбанів становить близько 15 метрів, а голова займає чверть їхнього тіла.

Зазначається, що, окрім горбатих китів, таку поведінку в Антарктиці часто можна спостерігати в косаток, котрі в такий спосіб розшукують пінгвінів та тюленів, яких вони потім змивають з льоду хвилями води чи за допомогою інших маніпуляцій.

І кити, і косатки досить добре бачать над поверхнею води, тож «шпигунство» дає їм можливість отримувати додаткову інформацію про те, що відбувається навколо, — зазначають в НАНЦ. — Зокрема, вони можуть поцікавитися дослідниками в човні та їхньою роботою — саме в такий момент було зняте відео.

У НАНЦ зазначили, що вивчення китів — один з напрямів роботи вчених на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Програма дослідження цих тварин, зокрема, включає їхню фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків.