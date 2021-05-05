Горбатые киты устроили пир у станции «Академик Вернадский»

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Ракурс

Горбатые киты приплыли к станции «Академик Вернадский» — обычно для встречи с великанами участники украинской полярной экспедиции выходят в море на лодках. Однако сегодня ученые увидели гигантских животных прямо из окон столовой во время завтрака.

Об этом в Фейсбуке 5 мая сообщает Национальный антарктический научный центр.

Сразу два кита-горбача приплыли прямо к берегам острова Галиндез, на котором расположена станция «Академик Вернадский». Это довольно большая редкость… Полярники увидели гигантских животных прямо из окон столовой во время завтрака, — информируют зимовники.

Ученая Оксана Савенко, которая изучает китов, успела сделать фото хвостового плавника одного из горбачей.

На этих плавниках кита есть уникальный узор. Он, словно отпечаток пальца у человека, позволяет идентифицировать каждое животное. «Ловить» на фото хвостовые рисунки — одно из направлений работы биологов нашей станции, — рассказали ученые.

Затем эти фотографии вносят в большой каталог — своеобразный «китовый Фейсбук», что позволяет определить пути миграции и структуру популяции китов. Полярники отметили, что второй кит отказался показывать свой хвост. Вместо этого он завтракал крилем.

Напомним, что горбачи являются самыми многочисленными китами в районе Антарктического полуострова, где расположена станция «Академик Вернадский». Их средний вес — 30 т, а длина 13,5−14,5 м.