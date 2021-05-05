Горбаті кити завітали на станцію “Академік Вернадський”

https://racurs.ua/ua/n154211-gorbati-kyty-vlashtuvaly-benket-bilya-stanciyi-akademik-vernadskyy-foto.html

Ракурс

Горбаті кити припливли до станції «Академік Вернадський» — зазвичай для зустрічі з велетнями учасники української полярної експедиції виходять у море на човнах. Проте сьогодні науковці побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні під час сніданку.

Про це у Фейсбук 5 травня повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Одразу два кити-горбачі припливли прямо до берегів острову Галіндез, на якому розташована станція «Академік Вернадський». Це досить велика рідкість… Зимівники побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні, під час сніданку, — інформують полярники.

Науковець Оксана Савенко, яка вивчає китів, встигла зробити фото хвостового плавника одного з горбачів.

На цих плавниках кити мають унікальний візерунок. Він, неначе відбиток пальця у людини, дозволяє ідентифікувати кожну тварину. «Ловити» на фото хвостові малюнки — один з напрямів роботи біологів нашої станції, — розповіли науковці.

Потім ці світлини стають частиною великого каталогу — своєрідного «китового Фейсбуку», що дозволяє визначити шляхи міграцій і структуру популяцій китів. Полярники зауважили, що другий кит відмовився показувати свій хвіст. Натомість він ласував крилем.

Нагадаємо, що горбачі є найчисленнішими китами в районі Антарктичного півострова, де розташована станція «Академік Вернадський». Їхня середня вага — 30 т, а довжина 13,5−14,5 м.