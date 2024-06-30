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Автомобиль с 17 мужчинами остановили на границе. Фото: ГПСУ

Автомобиль с 17 мужчинами остановили на границе — они хотели сбежать в Венгрию

30 июн 2024, 16:18
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Українські прикордонники затримали 17 чоловіків на кордоні з Угорщиною.


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У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону під час прихованого патрулювання помітили мікроавтобус «Фольксваген», який прямував до кордону. Затримувати авто кинули групу спецреагування, яка й зупинила транспортний засіб. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

У бусі перебували 17 чоловіків із семи областей України — Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони хотіли незаконно потрапити до Угорщини. Організаторам незаконної схеми виїзду вони платили від 3 до 12 тис. дол. кожен.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу, де їм випишуть адміністративні протоколи. Також прикордонники встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Авто з 17 чоловіками зупинили на кордоні. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 21 червня працівники ДБР задокументували спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. У чотирьох бусах, які зупинили правоохоронці, виявили 47 чоловіків. Інші 53 українців не встигли дістатися «точки збору». За свої послуги ділки брали від 5 тис. дол. до 18,5 тис. з одного.

Источник: Ракурс


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