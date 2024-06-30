Авто з 17 чоловіками зупинили на кордоні. Фото: ДПСУ

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Українські прикордонники затримали 17 чоловіків на кордоні з Угорщиною.

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У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону під час прихованого патрулювання помітили мікроавтобус «Фольксваген», який прямував до кордону. Затримувати авто кинули групу спецреагування, яка й зупинила транспортний засіб. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook.

У бусі перебували 17 чоловіків із семи областей України — Київської, Львівської, Одеської, Харківської, Тернопільської, Івано-Франківської та Закарпатської. Усі вони хотіли незаконно потрапити до Угорщини. Організаторам незаконної схеми виїзду вони платили від 3 до 12 тис. дол. кожен.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу, де їм випишуть адміністративні протоколи. Також прикордонники встановлюють коло усіх причетних до організації протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, 21 червня працівники ДБР задокументували спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. У чотирьох бусах, які зупинили правоохоронці, виявили 47 чоловіків. Інші 53 українців не встигли дістатися «точки збору». За свої послуги ділки брали від 5 тис. дол. до 18,5 тис. з одного.