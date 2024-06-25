Рекордну кількість «ухилянтів» затримали на кордоні з Молдовою. Фото: ДБР

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Ракурс

Масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон викрили в Одеській області.

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Схему у травні цього року організував житель Одеської області. Ділок підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся з ними про оплату. Охочих вивозили до державного кордону, який вони далі перетинали пішки. Перевізники отримували інформацію, як об’їхати блокпости. Про це 25 червня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначаються, що 21 червня працівники ДБР задокументували спробу переправлення через кордон близько 100 осіб. У чотирьох бусах, які зупинили правоохоронці, виявили 47 чоловіків. Інші 53 українців не встигли дістатися «точки збору».

За свої послуги ділки брали від 5 тис. дол. до 18,5 тис. з одного. А за переправлення сотні осіб зловмисники могли заробити до мільйона доларів.

Учасників угруповання затримали та повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон — ч. 3 ст. 332 КК України. Організатора схеми відправили в СІЗО на три місяці й призначили заставу в сумі 13,6 млн грн. Йому загрожує тюремний строк до 9 років.

Всім затриманим старше 25 років виписали протоколи та доставили до Територіального центру комплектування.

Нагадаємо, в Одесі суд взяв під варту посадовця Територіального центру комплектування, який через систему «Оберіг» зробив «непридатними» 138 чоловіків.