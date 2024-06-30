Владимир Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте. Фото:

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Співвідношення втрат на фронті станом на 30 червня складає шість росіян до одного українця.

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Така статистика спостерігається на Харківському та Покровському напрямках. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Труді Рубін.

У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що війна зараз технологічна й у зоні бойових дій перемогу здобуває та армія, яка більш технічно оснащена.

Також Зеленський заявив, що Україна та її західні партнери можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога.

Я думаю, що для Америки і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист, для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне ставлення до слова перемога, — зазначила вона.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський заявляв, що прорив росіян на півночі Харківщини закінчився військовими жертвами у співвідношенні один українець до восьми росіян.