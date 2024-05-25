Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n195664-na-pivnochi-harkivschyni-vtraty-rosiyan-skladaut-8-do-1-zelenskyy.html

Ракурс

Прорив росіян на півночі Харківщини, який стався два тижні тому, закінчився військовими жертвами у співвідношенні один українець до восьми росіян.

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Про це в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє казахстанське видання «Власть».

Зеленський наголосив, що російському диктатору володимиру путіну начхати на людські життя і хто, якою мовою говорить. Зокрема, йому байдужі росіяни — як цивільні, так і військові.

І скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві (втрати людей — ред.) чи ні? До цього тижня було близько 2−3 тис. жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2−3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати, — наголосив Зеленський.

Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там — у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття, — додав він.

Російська армія з 10 травня розпочала наступальні дії на півночі Харківської області. Наразі бої відбуваються у прикордонному місті Вовчанську та сусідніх населених пунктах.

Джерело: «Власть»