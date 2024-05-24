Рашисти змогли захопити низку населених пунктів Харківщини, фото: DeepState

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ДБР порушило кримінальну справу проти низки командирів за фактом прориву державного кордону на Харківщині.

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У межах цього провадження територіальне управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на судові реєстри.

Всього у матеріалах справи фігурують прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР.

Зазначається, що:

за даними досудового розслідування, 10 травня 2024 року у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків», оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», Сухопутних військ ЗСУ на Харківщині під час штурмових дій противника мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ. Йдеться про підрозділи чисельністю до однієї роти, які входили до складу першого ешелону оборони. Внаслідок цієї позаштатної ситуації наступ росіян довелося відбивати силами другого ешелону оборони.;

за версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, зокрема 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького батальйону начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та рф, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу;

слідство отримало доступи до рішень командирів вказаних військових формувань щодо виконання бойових розпоряджень в районі події, документів щодо достовірних даних про укомплектованості особовим складом, озброєнням та військової технікою вищевказаних військових частин на 10 травня 2024 року, документів щодо стану фортифікаційного обладнання у місці події та інженерних загороджень, формулярів загороджень та інших документів;

наразі у рамках розслідування призначено військову експертизу;

кримінальне провадження відкрито 11 травня 2024 року за фактами недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу) і самовільного залишення поля бою (ст. 429 Кримінального кодексу). Максимальне покарання за цими статтями — 10 років позбавлення волі.

Джерело: «Главком»